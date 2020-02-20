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20.02.20 09:51
Марафон "Лыжня за облака" соберет на Таганае любителей высокогорной гонки
Первыми стартуют марафонцы, им предстоит преодолеть 35 километров по самым живописным местам нацпарка. Трасса, перепад высот на которой превышает 600 м, включает в себя крутой трехкилометровый спуск.
Следом стартуют участники короткой дистанции - гонки на 10 километров.
Последними на лыжню отправятся юные участники, им нужно будет пройти дистанцию в 700 метров.
"Судьи определят лучших в шести возрастных группах, победители и призеры получат дипломы и ценные призы. Отдельно наградят самого юного и самого старшего участника марафона. При этом памятные медали вручат всем дошедшим до финиша", - отмечают организаторы.
В 2019 году в гонках участвовали около 200 человек со всей Челябинской области и других регионов. Организаторы ожидают не меньшей активности и в этом году.
Прототипом лыжного марафона на Таганае стали "Альптрассы", которые с 1973 года 16 лет подряд проводил "снежный барс" Сергей Соколов. Первый горный марафон на лыжах состоялся 22 февраля 1992 года. Уже в следующем году он получил свое нынешнее название - "Лыжня за облака".
После 1994 года последовала долгая пауза, и очередной забег за облака состоялся только в 2000 году. С того времени любители горного марафона ежегодно собираются в Златоусте.
Марафон посвящен памяти организатора его и вдохновителя Сергея Соколова.
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