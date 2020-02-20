Марафон "Лыжня за облака" соберет на Таганае любителей высокогорной гонки

20.02.20 09:51

© РИА Новости. Павел Львов

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Ежегодный горный марафон "Лыжня за облака" пройдет 22-23 февраля в национальном парке "Таганай" в Челябинской области на Южном Урале, сообщает оргкомитет мероприятия.

Первыми стартуют марафонцы, им предстоит преодолеть 35 километров по самым живописным местам нацпарка. Трасса, перепад высот на которой превышает 600 м, включает в себя крутой трехкилометровый спуск.

Следом стартуют участники короткой дистанции - гонки на 10 километров.

Последними на лыжню отправятся юные участники, им нужно будет пройти дистанцию в 700 метров.

"Судьи определят лучших в шести возрастных группах, победители и призеры получат дипломы и ценные призы. Отдельно наградят самого юного и самого старшего участника марафона. При этом памятные медали вручат всем дошедшим до финиша", - отмечают организаторы.

В 2019 году в гонках участвовали около 200 человек со всей Челябинской области и других регионов. Организаторы ожидают не меньшей активности и в этом году.

Прототипом лыжного марафона на Таганае стали "Альптрассы", которые с 1973 года 16 лет подряд проводил "снежный барс" Сергей Соколов. Первый горный марафон на лыжах состоялся 22 февраля 1992 года. Уже в следующем году он получил свое нынешнее название - "Лыжня за облака".

После 1994 года последовала долгая пауза, и очередной забег за облака состоялся только в 2000 году. С того времени любители горного марафона ежегодно собираются в Златоусте.

Марафон посвящен памяти организатора его и вдохновителя Сергея Соколова.