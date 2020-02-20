Трутнев: необходимо повышать туристическую привлекательность заповедников в РФ

20.02.20 10:08

© РИА Новости. Юрий Иванов

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Развитие туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) должно основываться на сохранении биосферы заповедников и национальных парков, считает вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Совершенно очевидно, что все это развитие должно быть основано на устойчивом сохранении ресурсов, биосферы заповедников и национальных парков", - сказал Трутнев на совещании по развитию ООПТ, которое прошло в Петропавловске-Камчатском.

Вместе с тем, полпред подчеркнул, что, сохраняя ООПТ, необходимо и повышать туристическую привлекательность региона.

"Надо делать так, чтобы мы не только охраняли природные территории, надо делать так, чтобы мы повышали инвестиционную, туристическую привлекательность региона, приносили пользу экономике страны", - сказал он.

Вице-премьер отметил уникальность природы Камчатки.

"Российская Федерация обладает самой большой и самой развитой системой особо охраняемых природных территорий в мире, а Камчатка, в свою очередь, этакий бриллиант в короне РФ, где собраны самые уникальные природные территории", - сказал вице-премьер.

Трутнев напомнил, что на территории Дальнего Востока расположено 1 тыс. 227 ООПТ, 98 из них - на Камчатке.

В свою очередь, директор ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" Петр Шпиленок, принявший участие в совещании, предложил на федеральном уровне определить критерии антропогенной нагрузки на природу.

"Жителей Камчатки беспокоит то, что сейчас идет активное освоение рекреационного природного ресурса Камчатки (...) Это здорово, это хорошо. Просто очень важно принять сейчас ряд комплексных мер, которые позволят не только развить туризм, но и сохранить все объекты (...) Может быть, закрепить на федеральном уровне алгоритм действий, направленный на сокращение антропогенных нагрузок на уникальные природные объекты", - сказал Шпиленок.

Как сообщалось, в России по инициативе президента РФ Владимира Путина реализуется национальный проект "Экология", в котором особое снимание уделено охране природных богатств страны. Нацпроект включает шесть региональных направлений, на реализацию которых в 2020 году из федерального бюджета выделено 230 млн рублей.

В России существует 231 особо охраняемая природная территория федерального значения: 108 заповедников, 63 национальных парка и 60 заказников.

К 2024 году в рамках нацпроекта "Экология" появятся 24 новые охраняемые территории, пять из которых уже созданы в 2019 году.