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20.02.20 10:25
Томская область в 2020г увеличит господдержку АПК на 17%
Годом ранее эта сумма составляла 1,3 млрд рублей. Таким образом, произойдет увеличение господдержки на 16,8%.
"Системная и адресная поддержка сельхозпроизводителей, фермеров и кооперативов позволяет создавать в глубинке новые рабочие места, выпускать больше доступных и качественных продуктов для жителей области", - цитирует пресс-служба губернатора Томской области Сергея Жвачкина.
Основным направлением развития в 2020 году станет молочное производство. На его поддержку власти направят из федерального и областного бюджетов 454 млн рублей.
На проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности, плодородия и качества будет направлено 118 млн рублей. Субсидии пойдут на возмещение части затрат при выращивании зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур, а также овощей и органической продукции.
На поддержку фермеров будет направлено 117 млн рублей. Еще 109 млн предусмотрено на возмещение части затрат сельхозкооперативам.
Власти также выделят 106 млн рублей на погашение инвестиционных кредитов, взятых сельхозпредприятиями до 2017 года.
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