Девять пострадавших при жесткой посадке Ан-2 в Магадане выписали из больницы

20.02.20 10:33

Фото пресс-службы Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Большинство госпитализированных после жесткой посадки Ан-2 в Магадане выписаны из больницы, в стационаре остаются пять человек в состоянии средней степени тяжести.

"Все пассажиры обследованы, девять человек отпущены домой, пять человек госпитализированы с травмами средней тяжести", - сообщил журналистам министр здравоохранения Магаданской области Сергей Чеканов.

По его словам, четверо остаются в больнице с компрессионным переломом позвоночника, один с ушибом позвоночника.

Ранее сообщалось, что один госпитализированный находится в тяжелом состоянии. На данный момент его состояние оценивается врачами как средней тяжести.

Как сообщалось, самолет АН-2, вылетевший из аэропорта Магадана, совершил жесткую посадку недалеко от взлетно-посадочной полосы аэропорта.

На борту воздушного судна находились 12 пассажиров и два члена экипажа. По данным региональных властей, все они госпитализированы в областную больницу. По данным СК госпитализировано 13 человек.

Самолет совершал чартерный рейс и должен был доставить в Сеймчан Магаданской области вахтовых рабочих.

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело. Следователи рассматривают две основные версии произошедшего: техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования.