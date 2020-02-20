В Коми проведут оценку лесов в рамках проекта строительства ЦБК

20.02.20 10:39

© РИА Новости. Александр Кондратюк

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Правительство Коми, АО "Монди СЛПК" и ООО "Лузалес" подписали соглашение о сотрудничестве при развитии лесного комплекса республики.

Как сообщает пресс-служба главы региона, документ направлен на повышение вклада лесного комплекса в экономику Коми, а также на создание благоприятных условий для развития и роста бизнеса и производственного потенциала республики в области лесного хозяйства.

"В частности, в рамках соглашения стороны договорились о проведении предпроектной работы по оценке лесного фонда и инфраструктуры для определения потенциальной возможности строительства целлюлозного комбината на территории Республики Коми", - говорится в сообщении.

После проведения работ будет получена объективная информация о лесных ресурсах для обеспечения проекта, которая станет важным фактором в привлечении генерального инвестора.

По информации пресс-службы, проект строительства в Коми целлюлозного комбината глава республики Сергей Гапликов презентовал в ходе рабочей поездки в Финляндию в сентябре 2019 года. По итогам поездки была создана рабочая группа для проработки вопросов, связанных с реализацией проекта.

Кроме того, 5 февраля 2020 года по приглашению Гапликова Сыктывкар с деловым визитом посетили представители ведущих производителей лесопромышленного оборудования и техники, а также консалтинговых компаний Финляндии. Они подтвердили свою готовность к расширению сотрудничества с Коми в сфере лесной промышленности.