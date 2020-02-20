Предстоящий паводок в Сибири может затронуть более 700 населенных пунктов

20.02.20 10:47

© РИА Новости. Алексей Дружинин

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло призывает власти регионов минимизировать риски весеннего паводка 2020 года.

"Предотвратить паводок мы не в силах, но мы должны минимизировать риски", - сказал полпред в четверг на окружном совещании по подготовке к прохождению паводка.

Он отметил, что в республиках Алтай, Тува, Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях снегозапасы составляют более двух климатических нормы, при этом запасы воды в снеге составляют до 165% нормы.

"По оценкам МЧС России в зону риска могут попасть в этом году более 700 населенных пунктов", - сказал он.

По данным МЧС России, добавил он, в этих населенных пунктах проживает 180 тыс. человек, а с учетом дачных обществ и садоводческих товариществ - почти 1 млн человек.

При этом, отметил он, помимо традиционных мест подтоплений в поймах рек, вода может подняться до опасных отметок на равнинной и степной части южной Сибири.

Меняйло также подчеркнул, что регионы Сибири должны были определить границы затапливаемых территорий, запретить там строительство и определить, что делать с людьми, которые там живут.

Также, сказал он, подтопление грозит 400 социально значимым объектам.

Полпред также констатировал, что в округе еще остались бесхозные гидротехнические сооружения, некоторые из которых, вместо того, чтобы защищать, могут сами представлять опасность.