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20.02.20 10:47
Предстоящий паводок в Сибири может затронуть более 700 населенных пунктов
"Предотвратить паводок мы не в силах, но мы должны минимизировать риски", - сказал полпред в четверг на окружном совещании по подготовке к прохождению паводка.
Он отметил, что в республиках Алтай, Тува, Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях снегозапасы составляют более двух климатических нормы, при этом запасы воды в снеге составляют до 165% нормы.
"По оценкам МЧС России в зону риска могут попасть в этом году более 700 населенных пунктов", - сказал он.
По данным МЧС России, добавил он, в этих населенных пунктах проживает 180 тыс. человек, а с учетом дачных обществ и садоводческих товариществ - почти 1 млн человек.
При этом, отметил он, помимо традиционных мест подтоплений в поймах рек, вода может подняться до опасных отметок на равнинной и степной части южной Сибири.
Меняйло также подчеркнул, что регионы Сибири должны были определить границы затапливаемых территорий, запретить там строительство и определить, что делать с людьми, которые там живут.
Также, сказал он, подтопление грозит 400 социально значимым объектам.
Полпред также констатировал, что в округе еще остались бесхозные гидротехнические сооружения, некоторые из которых, вместо того, чтобы защищать, могут сами представлять опасность.
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