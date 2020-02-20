Переждать эпидемию: граждан КНР временно не будут пускать в РФ с 20 февраля
  
Конец подделкам: ГИБДД сможет аннулировать "купленный" ТО
   
Упал с 10 метров: 5 человек попали в больницу после крушения самолета Ан-2 в Магадане
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
20.02.20 12:56

Красноярец на "Мерседесе" сбил журналиста при попытке записать интервью

© РИА Новости. Саид Царнаев
20 февраля. Interfax-Russia.ru - Следователи в Красноярске проводят проверку в связи с инцидентом, в результате которого журналист телеканала "Россия" Павел Брыкин был сбит автомобилем, сообщает в четверг пресс-служба СКР.

"По предварительным данным, житель Красноярска на автомобиле марки "Мерседес", находясь в районе улицы Чернышевского, 75а, при попытке взять у него интервью совершил наезд на журналиста. Пострадавший с серьезными травмами доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Проверка проводится по признакам совершения преступления по ст.144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Как уточнили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе краевого Минздрава, госпитализация журналисту не потребовалась.

"Пациенту была оказана вся необходимая медицинская помощь. В госпитализации он не нуждается", - сказал собеседник агентства.

Информированный источник сообщил агентству, что за рулем "Мерседеса", совершившего наезд на журналиста, находился Алексей Талюк - помощник экс-депутата Законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова (был депутатом в 1997-2016 годах).

По данным пресс-службы регионального Главка МВД, полиция также проводит проверку по факту происшествия. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи МВД, проводится медицинское освидетельствование водителя.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  20.02.20 13:53
Фрагмент панорамы "Бородинская битва" отреставрируют в Москве
.
  20.02.20 11:22
Бюджет Москвы получил в 2019 году более 1 млрд рублей налогов от сдачи жилья в аренду
.
  20.02.20 11:00
Дополнительные площадки для реновации ищут в Москве
.
  19.02.20 15:58
Клещи в Москве будут спать до +13 градусов
.
  19.02.20 15:16
Семеро участников экстремистской ячейки задержаны в Москве и Подмосковье
.
  19.02.20 15:07
ЦОДД: штраф должен быть психологическим и финансовым барьером для нарушителя ПДД
.
  19.02.20 14:31
Госдума может рассмотреть поправки в бюджет в первом чтении 4 марта
.
  19.02.20 13:37
Москву украсят к 23 февраля
.
  19.02.20 11:22
Системы теплоснабжения обновят в 2020 году в 1,3 тыс. московских домах
.
  19.02.20 10:41
Жилье в новостройках Москвы подорожало на 30%


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket