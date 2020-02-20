Красноярец на "Мерседесе" сбил журналиста при попытке записать интервью

20.02.20 12:56

© РИА Новости. Саид Царнаев

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Следователи в Красноярске проводят проверку в связи с инцидентом, в результате которого журналист телеканала "Россия" Павел Брыкин был сбит автомобилем, сообщает в четверг пресс-служба СКР.

"По предварительным данным, житель Красноярска на автомобиле марки "Мерседес", находясь в районе улицы Чернышевского, 75а, при попытке взять у него интервью совершил наезд на журналиста. Пострадавший с серьезными травмами доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Проверка проводится по признакам совершения преступления по ст.144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Как уточнили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе краевого Минздрава, госпитализация журналисту не потребовалась.

"Пациенту была оказана вся необходимая медицинская помощь. В госпитализации он не нуждается", - сказал собеседник агентства.

Информированный источник сообщил агентству, что за рулем "Мерседеса", совершившего наезд на журналиста, находился Алексей Талюк - помощник экс-депутата Законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова (был депутатом в 1997-2016 годах).

По данным пресс-службы регионального Главка МВД, полиция также проводит проверку по факту происшествия. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи МВД, проводится медицинское освидетельствование водителя.