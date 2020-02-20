Прожиточный минимум в Северной Осетии в IV квартале снизился на 2%

20.02.20 10:56

© РИА Новости. Александр Кряжев

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Величина прожиточного минимума в Северной Осетии в четвертом квартале 2019 года установлена в размере 9,231 тыс. рублей на душу населения, что на 2% меньше, чем в предыдущем квартале, сообщается на сайте правительства республики.

Так, для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен в размере 9,794 тыс. рублей (снижение на 1,3%), для пенсионеров - 7,468 тыс. рублей (снижение на 2%), для детей - 9,371 тыс. рублей (снижение на 5,7%).

Прожиточный минимум устанавливается ежеквартально для оценки уровня жизни населения при разработке и реализации областных социальных программ. Эти суммы учитываются при определении размера социальных пособий, выплат и других видов поддержки малоимущим жителям региона.