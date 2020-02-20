Дополнительные площадки для реновации ищут в Москве

20.02.20 11:00

© РИА Новости. Евгений Биятов

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Проработка 40 новых "стартовых" площадок для программы реновации ведется в Москве, сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.

"Совместно с коллегами из Москомархитектуры, департамента городского имущества и префектур продолжаем подбирать "старты", сейчас на рассмотрении находится 40 новых участков суммарной мощностью почти 600 тысяч квадратных метров", - отметил глава департамента Сергей Лёвкин.

Он подчеркнул, что это "совершенно новые" адреса, которые не привязаны к освобождаемым после сноса старых домов территориям.

После окончательного согласования адресного перечня "стартовых" площадок будет подготовлена новая редакция постановления правительства Москвы от 26 сентября 2017 года №708-ПП.

Сейчас в городе утверждена 431 "стартовая" площадка с градостроительным потенциалом 6,8 млн квадратных метров.

Программа реновации жилищного фонда столицы была утверждена 1 августа 2017 года. В нее включено более 5 тыс. старых пятиэтажек, в которых проживает около 1 млн москвичей. Для их расселения мэрия утвердила 431 "стартовую" площадку, на которых возведут новое жилье и необходимую инфраструктуру. В этом году планируется начать переселение более 15 тыс. жителей.

Глава департамента ранее отмечал, что, по предварительным оценкам, для того, чтобы расселить всех жителей сносимых домов в рамках программы реновации, необходимо будет застроить 24-25 млн кв. м жилья.