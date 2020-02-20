Ветераны Астраханской области получат по 20 тыс. руб. к 75-летию Победы

20.02.20 11:03

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

20 января. Interfax-Russia.ru - Дума Астраханской области на заседании в четверг во втором, окончательном чтении приняла законопроект, предусматривающий единовременные выплаты в связи с 75-летием Победы, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" спикер регионального парламента Игорь Мартынов.

"Проект предусматривает единовременную выплату в связи с 75-летием Победы. Сумма поддержки - 20 тыс. рублей. Ее предлагается предоставить инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны", - сказал Мартынов.

Он добавил, что также по 20 тыс. рублей получат лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны (ПВО), местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечественной войны в портах других государств.

Кроме того, на эту выплату имеют право награжденные знаком "Житель блокадного Ленинграда" и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Еще четыре категории граждан могут получить единовременную выплату в 5 тыс. рублей. Это бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто; граждане, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; лица, награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период войны; вдовы (вдовцы) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

"Региональная выплата станет хорошим дополнением к федеральным мерам поддержки, инициированным президентом России Владимиром Путиным, и позволит решить нашим заслуженным землякам насущные вопросы", - добавил Мартынов.

Он выразил уверенность, что правительство региона обеспечит быструю реализацию закона и сведет к минимуму участие получателей в процессе оформления выплат.