Более 4,5 тыс. ветеранов в Приморье получат медали к 75-летию Победы

20.02.20 11:08

© РИА Новости. Виталий Белоусов

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Памятные медали, учрежденные президентом России в честь предстоящего 75-летнего юбилея Великой Победы, получат более 4,5 тыс. участников Великой Отечественной войны (ВОВ) и тружеников тыла в Приморье.

"В Приморье вручат 4 тыс. 512 медалей. 21 февраля в Доме офицеров флота во Владивостоке на торжественном мероприятии состоится вручение медалей семи ветеранам. Вручать будет губернатор", - сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" заместитель директора департамента внутренней политики Приморского края Ольга Ивченко.

На сайте правительства Приморского края в четверг сообщается, что первые медали уже вручили ветеранам 31 января. Торжественную церемонию провели заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и губернатор края Олег Кожемяко.

На торжестве присутствовали представители Совета ветеранов Владивостока, воспитанники патриотических клубов краевой столицы.

Как сообщалось, медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" учреждена указом президента России Владимиром Путиным.

"Медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" будут удостоены все участники и ветераны ВОВ. Торжественные церемонии пройдут во всех регионах РФ, в странах Содружества Независимых Государств и за границей в наших дипломатических учреждениях.

По указу президента к 75-летию Победы будет оказана социальная помощь в размере 75 тыс. руб. участникам и по 50 тыс. руб. труженикам тыла ВОВ.