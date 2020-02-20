Ульяновские депутаты разрешили некоторым госслужащим работать дистанционно

20.02.20 11:18

© РИА Новости. Владимир Песня

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Депутаты Законодательного собрания Ульяновской области на очередном заседании утвердили в двух чтениях законопроект об "удаленном" способе работы для некоторых категорий государственных служащих.

"На заседании была озвучена информация, что под такой формат занятости попадут младшие группы должностей, в частности, программисты. Пока по муниципалитетам определено более 20 таких сотрудников, однако конкретный перечень "дистанционных" должностей будет формироваться каждым ведомством отдельно, основываясь на служебном распорядке и должностном регламенте", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе Заксобрания в четверг, уточнив, что закон вступит в действие весной этого года.

Комитет по соцполитике регионального Заксобрания, ранее поддержавший эту инициативу, отмечал, что удаленный режим работы может быть распространен и на сотрудников, работающих с персональными данными, конфиденциальной либо составляющей государственную тайну информацией.

Как сообщалось, в октябре 2019 года губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил ввести дистанционный режим работы для ряда категорий госслужащих. Он пояснял, что такое новшество диктует цифровизация нашего общества.