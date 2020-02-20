Инвестиции в ТОСЭР Тульской области составят около 20 млрд рублей

20.02.20 11:20

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

20 февраля. Interfax-Russia.ru - В экономику Тульской области планируется привлечь около 20 млрд рублей в рамках реализации инвестиционных проектов на территориях особого социально-экономического развития (ТОСЭР), сообщил журналистам генеральный директор АО "Корпорация развития Тульской области" Андрей Шестаков.

Статус территорий особого социально-экономического развития с особым льготным режимом присвоен Ефремову и Алексину. В ТОСЭР "Ефремов" зарегистрировано 8 резидентов, в "Алексине" - три.

"Ожидается, что работа ТОСЭР позволит диверсифицировать экономику этих городов, снизить их зависимость от градообразующих предприятий и повысит инвестиционную привлекательность, что поможет создать более 1700 рабочих мест, привлечь около 20 млрд рублей инвестиций", - подчеркнул Шестаков.

Глава корпорации напомнил, что в регионе создана особая экономическая зона (ОЭЗ) "Узловая", которая находится рядом с созданным ранее индустриальным парком.

"На данный момент на территории особой экономической зоны действует 14 резидентов, к 2021 году их будет 17. Количество рабочих мест в 2020 году достигнет 1309, к 2021 году - 1879. Объем налогов, которые пополнят бюджет Тульской области, должен увеличиться втрое - с 443 млн до 1 млрд 125 млн рублей", - сказал Шестаков.

В индустриальном парке "Узловая" размещены производства четырех компаний. Якорным резидентом является автозавод "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус", входящий в китайский концерн Great Wall Motor Company Ltd. Он был открыт в июне 2019 года. объем инвестиций составил более $500 млн. Завод стал для китайского бренда первым зарубежным предприятием с полным циклом производства.

Ранее сообщалось, что к 2025 году Тульская область планирует привлечь более 1 трлн рублей инвестиций, при этом доля инвестиций в ВРП превысит 27%. В настоящее время в регионе реализуется 114 инвестпроектов на 512 млрд рублей, 20 из них будут завершены в 2020 году.