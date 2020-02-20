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20.02.20 11:22
Бюджет Москвы получил в 2019 году более 1 млрд рублей налогов от сдачи жилья в аренду
"Поступления НДФЛ в бюджет Москвы от сдачи жилья в аренду в 2019 году составили 1,2 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2018 годом на 7%", - отмечается в сообщении.
По данным портала, в 2019 году арендодатели подали 27,5 тыс. налоговых деклараций, их число выросло за год на 2%.
"Помимо НДФЛ, налог с дохода от сдаваемого в аренду жилья можно уплатить, приобретя патент. В 2019 году арендодателями приобретено 2,7 тысячи патентов, что на 9% больше, чем в 2018", - сообщил руководитель департамента экономической политики и развития Денис Тихонов.
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