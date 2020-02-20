"Аэрофлот" вводит пониженные невозвратные тарифы в бизнес- и комфорт-классах

20.02.20 11:27

© РИА Новости. Владимир Астапкович

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Группа "Аэрофлот" с 4 марта вводит новую тарифную группу для классов "бизнес" и "комфорт".

"Билеты являются невозвратными, но более доступными по цене", - говорится в сообщении компании. Новые тарифы распространяются на всю маршрутную сеть группы, включая рейсы "дочек" - авиакомпаний "Россия" и "Аврора" (с некоторыми исключениями).

Пассажирам бизнес-класса при этом будут предоставлены традиционные привилегии - предварительный выбор места в салоне, доступ в зал повышенной комфортности в российских и международных аэропортах. В стоимость билета также включен провоз ручной клади и одного места багажа весом не более 32 кг.

В комфорт-классе также предусмотрен предварительный выбор места в салоне, провоз ручной клади и предоставление одного места багажа весом не более 23 кг. При необходимости пассажир сможет оплатить перевозку дополнительного места багажа заранее со скидкой при бронировании или после покупки билета на сайте, в мобильном приложении, офисах продаж и у уполномоченных агентов. Скидка на покупку багажа также предоставляется в день вылета, но при условии оплаты услуги через сайт или мобильное приложение "Аэрофлота".

"Аэрофлот" - крупнейшая авиакомпания РФ. В ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" 51,17% акций - у государства, 3,5% - государственной корпорации "Ростех", 5,1% - у физических лиц, 0,1% - у менеджмента компании, 35,7% - у институциональных инвесторов. Еще 4,3% составляет пакет казначейских акций.