Самарцы смогут погрузиться в события ВОВ с помощью виртуальной реальности

20.02.20 11:36

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Союз молодежи Самарской области к 75-летию Великой Победы подготовил проект "Внутри истории", дающий возможность взглянуть на основные события войны глазами летчика легендарного штурмовика Ил-2, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В рамках проекта будет работать зал виртуальной реальности, с прохождением VR квест-игры, которая позволит погрузиться в события Великой Отечественной войны и узнать о подвиге пилота штурмовика Ил-2", - говорится в сообщении.

Кроме того, участники проекта смогут посетить тематическую выставку о Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и работе куйбышевцев в тылу.

"Инициатива по созданию такого проекта, принадлежащая активной творческой молодежи региона, нашла поддержку со стороны Губернатора Дмитрия Азарова и Правительства области. 23 февраля проект будет представлен в Сызрани. Там он пробудет до 29 февраля, после чего отправится в другие города и района области", - поясняет пресс-служба.

До конца года в нем примут участие все 37 муниципальных образований Самарской области.