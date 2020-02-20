В Азовском море найдены 4,5 км сетей ранее задержанных украинских браконьеров

20.02.20 11:42

Фото пресс-службы погрануправления ФСБ РФ по республике Крым

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Несколько километров сетей, которые поставили рыболовы из Украины, найдены в Азовском море, там оказалась запрещенная к лову рыба, пограничники выпустили ее назад в воду, сообщила пресс-служба погрануправления ФСБ РФ по республике Крым в четверг.

"В результате изучения навигационного прибора "Гармин", изъятого у капитана задержанного 14 февраля в акватории Азовского моря украинского маломерного судна, дополнительно установлены координаты постановки браконьерами незаконных орудий лова", - говорится в пресс-релизе.

Российские пограничники нашли 11 ставных лесковых сетей общей длиной более 4,5 километров, в них оказалась рыба. "В естественную среду обитания выпущено 450 экземпляров камбалы-калкан, три русского осетра, две севрюги, две рыбы-иглы. Предотвращенный ущерб водным биологическим ресурсам составил свыше 2 млн рублей", - подсчитали сотрудники погрануправления.

Разбирательство продолжается.

Как сообщалось, крымские пограничники рапространили в субботу пресс-релиз о задержании в западной части Азовского моря судна с четырьмя украинцами без документов, удостоверяющих личности. Судовые, регистрационные документы, в том числе на право добычи водных биоресурсов, у задержанных отсутствовали. В ходе осмотра корабля найдены более 290 штук камбалы, а также незаконное орудие лова - ставная сеть.

Судно и рыбаков доставили в порт Керчи. Горсуд в воскресенье постановил арестовать украинцев их на 10 суток за "неповиновение законному требованию сотрудника органов федеральной службы"(рыболовы не отреагировали на требование сотрудника погранслужбы остановиться).

По факту "незаконной добычи водных биологических ресурсов" возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ.

Азовское море относится к внутренним водам России и Украины (согласно ратифицированному в 2004 году двустороннему договору), делимитация границ в его акватории не проведена, правила рыболовства регламентируются российско-украинской комиссией. После вхождения Крыма в состав РФ после регионального референдума 2014 года, который Киев не признает, вопрос правового статуса Азовского моря стал еще острее.