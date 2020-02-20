В "Титановой долине" надеются, что защита докажет невиновность гендиректора

20.02.20 11:44

© РИА Новости. Павел Лисицын

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Коллектив Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" рассчитывает, что гендиректор компании Артемий Кызласов, обвиняемый в вымогательстве крупной взятки, будет оправдан.

"Коллектив ОАО "Титановая долина" надеется, что юридическая защита сумеет предоставить суду все неоспоримые доказательства невиновности генерального директора Артемия Игоревича Кызласова", - говорится в сообщении ОЭЗ.

По данным пресс-службы, все подразделения предприятия работают согласно принятому графику. Обязанности генерального ОЭЗ "Титановая долина" исполняет его первый заместитель Андрей Антипов.

Как сообщалось, Кызласов был задержан 17 февраля вместе с бывшим замминистра экономики Свердловской области Михаилом Шилимановым в рамках уголовного дела о получении взятки. Им предъявлено обвинение в совершении преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ (вымогательство взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере) соответственно.

По версии следствия, в середине 2019 года Кызласов потребовал от представителя подрядной организации взятку за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ и за оплату выполненных работ по договору, а Шилиманов предложил выступить посредником в "сделке". Вечером 17 февраля генеральный директор принял от представителя подрядной организации часть взятки, после чего его и экс-замминистра экономики региона задержали сотрудники УФСБ.

19 февраля суд арестовал Кызласова и Шилиманова до 17 апреля включительно.

Проект создания ОЭЗ промышленно-производственного типа "Титановая долина" реализуется с 2010 года. Якорным резидентом первой очереди ОЭЗ общей площадью почти 300 га в Верхней Салде является Ural Boeing Manufacturing. Вторая очередь общей площадью почти 100 га разместилась в Екатеринбурге на землях аэропорта "Уктус", на эту площадку планируется привлечь до десяти резидентов.