Путин: ФСБ в 2019г предотвратила 34 теракта

20.02.20 12:38

© РИА Новости. Евгений Биятов

20 февраля. Interfax-Russia.ru - ФСБ РФ в прошлом году предотвратила 57 преступлений террористической направленности, в том числе 34 теракта, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Общее число преступлений террористической направленности продолжает сокращаться - с девяти в 2018 году до четырех в 2019. При этом предотвращено 57 таких преступлений (в 2018 году - 36), в том числе 34 теракта", - заявил Путин, выступая на коллегии ФСБ РФ.

Глава государства также поблагодарил ФБР США за сотрудничество в борьбе с терроризмом и пообещал отвечать американцам тем же.

"Благодаря своевременной информации, поступившей от ФБР США, 27 декабря прошлого года в Санкт-Петербурге были задержаны два сторонника ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация), которые готовили кровавые теракты в новогодние праздники", - сказал Путин, выступая в четверг на заседании коллегии ФСБ.

"Безусловно, мы признательны нашим партнерам за такую поддержку, за профессиональную солидарность в борьбе с общей угрозой", - продолжил глава государства.

"Безусловно, будем отвечать им тем же", - пообещал президент РФ.

Путин поставил перед ФСБ задачу работать над укреплением сотрудничества с другими странами в области информационной безопасности.

"Важно укреплять авторитет РФ как надежного партнера в области информационной безопасности, прежде всего, за счет развития сотрудничества с другими странами и организациями", - сказал глава государства.

Он выразил надежду на то, что "заметный вклад в эту работу внесет созданный в 2018 году Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам".

Президент призвал ФСБ уделить особое внимание защите государственных компьютерных систем от кибератак.

"Особое внимание следует уделить защите компьютерных систем органов власти, государственных электронных сервисов, операторов связи, банковских организаций и крупных наших компаний", - сказал Путин.

Он отметил, что активность зарубежных спецслужб в России не снижается, и призвал российских контрразведчиков также не снижать интенсивность работы в этом направлении.

"Большой объем работы выполнили в прошлом году контрразведчики. Цифры статистики показывают, что активность зарубежных спецслужб в нашей стране не снижается, и ваша задача - действовать надежно, эффективно", - сказал президент РФ.

Он поставил задачу, "как и прежде, уделять защите информации о новейших системах вооружений, техники, перспективных военных и промышленных технологиях, а также инновационных, научных разработках".

По словам Путина, все это позволит "обеспечить конкурентные преимущества для нашей страны".

Глава государства также видит необходимость более активного внедрения автоматизированных систем паспортного контроля на границах страны.

"Следует и дальше наращивать работу по обустройству и дооснащению пограничной инфраструктуры, активнее внедрять автоматизированные системы паспортного контроля, которые заметно повышают эффективность работы пограничных органов, делают более удобными и необременительными пограничные формальности для законопослушных граждан и зарубежных гостей", - подчеркнул Путин, выступая на коллегии ФСБ в четверг.

"По итогам 2019 года протяженность участков границы с усовершенствованной инфраструктурой доведена почти до 70%. Техническая оснащенность погранорганов возросла до 80%", - подчеркнул президент.

По его словам, доля современных образцов вооружений превысила 63%. "Безусловно, это хороший результат", - сказал президент, напомнив, что в 2003 году данный показатель составлял всего 10%.

Говоря о предстоящем праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, президент Путин потребовал от Федеральной службы безопасности России обеспечить самый высокий уровень защищенности запланированных мероприятий.

"Поручая обеспечить самый высокий уровень защиты масштабных международных мероприятий, которые пройдут в России, и прежде всего, конечно, имею в виду праздник 75-летия Победы в Великой Отечественной войне", - сказал глава государства.

В 2020 году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Президент России Владимир Путин пригласил на празднование президента США Дональда Трампа, лидера КНДР Ким Чен Ына, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, президента Франции Эмманюэля Макрона. Последний выразил намерение быть на торжествах. Дайнинг-стрит пока рассматривает предложение. Ожидается приезд президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также сообщил, что будет на празднике.

Также были направлены приглашения главам Китая, Индии и Пакистана, государств СНГ, Южной Осетии и Абхазии.

Всего на празднование юбилея Победы ожидается прибытие нескольких десятков глав государств.