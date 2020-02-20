Путин поручил ФСБ обеспечить антикоррупционную защиту при реализации нацпроектов

20.02.20 12:35

© РИА Новости. Михаил Климентьев

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин поставил задачу ФСБ России обеспечить антикоррупционную защиту при реализации национальных проектов.

"Боле активной должна стать и антикоррупционная работа, которую вам следует вести во взаимодействии с коллегами из Генпрокуратуры, МВД, Счетной палаты, Росфинмониторинга и других структур, также опираясь на поддержку общества и граждан", - сказал Путин на заседании коллегии ФСБ России в четверг.

"В первую очередь, это касается антикоррупционной защиты наших национальных проектов", - заявил Путин.

"Мы концентрируем огромные ресурсы для достижения целей национального развития, и это должна быть работа, нацеленная на конечный результат. От вас тоже очень многое здесь зависит. Нужно наладить жесткий контроль за прохождением этих огромных финансовых потоков", - заявил Путин.

"Но при этом не мешать работе соответствующих государственных и коммерческих структур", - добавил президент.

Кроме того, ведомству президентом поставлена задача обеспечить безопасность при развитии технологий связи пятого поколения.

"Вам необходимо в рамках своей компетенции обеспечить безопасность при развитии технологий связи пятого поколения и спутниковых коммуникаций", - сказал Путин.