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20.02.20 12:35
Путин поручил ФСБ обеспечить антикоррупционную защиту при реализации нацпроектов
"Боле активной должна стать и антикоррупционная работа, которую вам следует вести во взаимодействии с коллегами из Генпрокуратуры, МВД, Счетной палаты, Росфинмониторинга и других структур, также опираясь на поддержку общества и граждан", - сказал Путин на заседании коллегии ФСБ России в четверг.
"В первую очередь, это касается антикоррупционной защиты наших национальных проектов", - заявил Путин.
"Мы концентрируем огромные ресурсы для достижения целей национального развития, и это должна быть работа, нацеленная на конечный результат. От вас тоже очень многое здесь зависит. Нужно наладить жесткий контроль за прохождением этих огромных финансовых потоков", - заявил Путин.
"Но при этом не мешать работе соответствующих государственных и коммерческих структур", - добавил президент.
Кроме того, ведомству президентом поставлена задача обеспечить безопасность при развитии технологий связи пятого поколения.
"Вам необходимо в рамках своей компетенции обеспечить безопасность при развитии технологий связи пятого поколения и спутниковых коммуникаций", - сказал Путин.
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