"Седов", "Крузенштерн" и "Паллада" стартовали в гонке в честь 200-летия Антарктиды

20.02.20 12:44

© РИА Новости. Михаил Голенков

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Российские барки "Крузенштерн", "Седов" и учебный фрегат "Паллада" приступили к уникальной 200-мильной парусной гонке, посвященной 200-летию открытия Антарктиды, сообщил медиацентр кругосветной экспедиции.

"Сегодня, 20.02.2020 года дан старт уникальной гонке. По сигналу зелёной ракеты в Атлантическом океане началась регата трёх российских учебных парусных судов. Гонка продлится в течение суток", - говорится в пресс-релизе.

После финиша и подведения итогов первенства на борту одного из парусников пройдёт церемония награждения участников. Затем "Крузенштерн", "Седов" и "Паллада" вновь разойдутся и продолжат движение по ранее утверждённым маршрутам экспедиции.

Как сообщалось, "Крузенштерн", "Седов" и фрегат "Паллада" встретились в Атлантике 18 февраля.

Кругосветное плавание парусников Росрыболовства посвящено 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Великой Победы. С ноября 2019 по декабрь 2020 года барк "Седов" и фрегат "Паллада" осуществят кругосветные плавания, а барк "Крузенштерн" - трансатлантическое.

В настоящее время на борту "Седова" и "Крузенштерна" находятся более 230 курсантов из учебных заведений Росрыболовства из Санкт-Петербурга, Мурманска, Ейска, Астрахани и Петропавловска-Камчатского, Калининграда. Они пройдут на барках часть пути, а затем будут сменены своими товарищами. Всего же на борту парусников пройдут мореходную практику 692 курсанта и 56 юнг.

По пути следования парусники совершат более 40 заходов в порты иностранных государств Северной и Южной Америки, Африки, Европы, Океании. Каждый заход в порт будет сопровождаться культурно-просветительскими мероприятиями. За время плавания трем судам предстоит пройти около 100 тыс. морских миль.