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20.02.20 12:49

Закон о маткапитале при рождении первенца принят Думой в окончательном чтении

© РИА Новости. Кирилл Брага
20 февраля. Interfax-Russia.ru - Госдума в четверг единогласно приняла в третьем, окончательном, чтении закон, распространяющий право на получение материнского капитала при рождении первенца, а также увеличение суммы выплаты на 150 тысяч рублей при рождении второго ребенка.

"Это одна из важнейших инициатив в рамках реализации Послания президента РФ. Главой государства поставлена задача, чтобы эти изменения имели обратную силу и коснулись семей, в которых дети родились с 1 января 2020 года", - сказал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что семьи, где родился первый ребенок, получат от государства 466 617 рублей. При рождении второго ребенка маткапитал увеличится на 150 тыс. рублей и составит в общей сложности 616 617 рублей.

Законом, в соответствии с поручением главы государства, программа материнского капитала продлевается до 2026 года. "Кроме того, мы сокращаем сроки выдачи сертификата и денег, чтобы процедура получения помощи была для молодой семьи максимально простой и оперативной", - отметил Володин.

Поправки распространяют право на материнский капитал за первого ребенка и на мужчин-усыновителей. Так же как и для женщин, в подобных случаях его размер составит 466 тыс. 617 рублей.

Поправки во исполнение предложения президента РФ были внесены Володиным, первым вице-спикером палаты Александром Жуковым, главой фракции "Единая Россия" Сергеем Неверовым, его первым замом Андреем Исаевым, главой комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым, председателем комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамарой Плетневой и главой думского комитета по образованию Вячеславом Никоновым.

Закон также сокращают срок выдачи сертификата на маткапитал.

Неверов пояснял, что "сегодня этот срок составляет 15 дней, но из-за межведомственного взаимодействия на бумажных носителях, как правило, граждане получают материнский капитал в течение месяца".

Согласно закону, "за счет электронного взаимодействия ведомств этот срок будет сокращен до 5 дней, и семьи будут получать маткапитал фактически в беззаявительном порядке", добавил глава фракции.

Кроме того, изменения предусматривают упрощение процедуры в части распоряжения средствами материнского капитала, сказал Неверов.

"Сегодня, если семья решила распорядиться средствами маткапитала, срок оказания услуги составляет 30 дней из-за необходимости сбора большого количества документов и получения различных сведений. По аналогии с процессом получения сертификата в случае оказания услуги процесс автоматизируется и за счет этого сокращается до 10 дней", - отметил руководитель фракции парламентского большинства.

Он привел пример, что "если семья решила погасить за счет маткапитала взнос за жилье, Пенсионный фонд будет взаимодействовать с кредитной организацией напрямую, родителям необходимо будет просто обратиться в ПФР с соответствующим заявлением".

"Масштабность изменений заключается в переходе предоставления гражданином в рамках получения и распоряжения материнским капиталом от 18 документов в настоящее время до одного документа - только заявления при распоряжении материнским капиталом", - сказал Неверов.

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