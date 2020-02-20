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20.02.20 12:54
Более 400 светофоров установили на дорогах Подмосковья в 2019 году
"Установлено 340 км дорожных ограждений, 400 светофорных объектов и 745 искусственных неровностей ("лежачих полицейских" - ИФ)", - сказал Кузнецов в ходе часа территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти на заседании Мособлдумы.
Начальник подмосковного ГИБДД добавил, что также на дорогах региона за 12 месяцев прошлого года установили 12 тыс. дорожных знаков.
Близ транспортных магистралей построили 235 км пешеходных тротуаров.
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