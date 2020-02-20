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20.02.20 12:59

Омская область увеличила дефицит бюджета-2020 с 2,1% до 5,8% от расходов

© РИА Новости. Антон Денисов
20 февраля. Interfax-Russia.ru - Депутаты Законодательного собрания Омской области на заседании в четверг приняли первые поправки в бюджет региона на текущий год, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в региональном министерстве финансов.

С учетом первых изменений доходы составят 100,5 млрд рублей, расходы - 106,7 млрд рублей, дефицит - 6,2 млрд рублей, или 5,8% от расходов.

"При подготовке первых поправок в бюджет сформирован дополнительный объем ресурсов в размере 14,1 млрд рублей. Из этой суммы 9,5 млрд рублей - распределенные региону федеральные средства, в том числе нецелевая поддержка в размере 5,5 млрд рублей. Кроме того, на сумму свыше 4 млрд рублей в параметрах бюджета увеличено плановое значение дефицита и на 145 млн рублей увеличены налоговые и неналоговые доходы", - сообщили в министерстве со ссылкой на главу ведомства Вадима Чеченко.

На реализацию нацпроектов будет направлено 3,6 млрд рублей федеральных средств, в том числе на 1,5 млрд рублей увеличится финансирование мероприятий нацпроекта "Демография", на 621 млн рублей - нацпроекта "Образование", на 460 млн рублей - нацпроекта "Безопасные и качественные дороги".

"Помимо федеральных средств, первыми изменениями регион предусмотрел на национальные проекты за счет собственных ресурсов дополнительно порядка 1 млрд рублей. Таким образом, общая сумма финансирования мероприятий национальных проектов в областном бюджете на 2020 год увеличится на 4,6 млрд рублей и достигнет 18,9 млрд рублей", - сказал Чеченко.

Кроме того, за счет собственных ресурсов региона на 2,3 млрд рублей увеличены расходы на предоставление мер социальной поддержки. На формирование фонда оплаты труда работников бюджетной сферы дополнительно направлено 1,2 млрд рублей.

На поддержку муниципалитетов также предусмотрены дополнительные 670 млн рублей, которые будут доведены до местных бюджетов в виде целевых межбюджетных трансфертов.

Бюджет на 2020 год был утвержден с дефицитом 1,9 млрд рублей, или 2,05% от расходов. Доходы утверждены в размере 90,8 млрд рублей, расходы - 92,7 млрд рублей.

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