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20.02.20 13:01
График "Сапсанов" Петербург-Москва изменится с 13 по 29 мая из-за ремонтных работ
Отменяются следующие поезда: N761 Санкт-Петербург - Москва 16, 17, 23, 24 мая, N 762 Москва - Санкт-Петербург 16, 17, 23, 24 мая, N 763 Санкт-Петербург - Москва 16, 17, 23, 24 мая, N 764 Москва - Санкт-Петербург 16, 17, 23, 24 мая, N 765 Санкт-Петербург - Москва с 13 по 24 мая, N 766 Москва - Санкт-Петербург с 13 по 24 мая.
В график отправления других рейсов "Сапсанов" между Петербургом и Москвой будут внесены изменения по времени отправления и прибытия, от пяти минут до получаса.
В настоящее время между Москвой и Петербургом ежесуточно курсируют до 15 пар поездов, которые перевозят в среднем более 15 тыс. пассажиров в сутки.
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