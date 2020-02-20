График "Сапсанов" Петербург-Москва изменится с 13 по 29 мая из-за ремонтных работ

20.02.20 13:01

© РИА Новости. Владимир Астапкович

20 февраля. Interfax-Russia.ru - График движения скоростных поездов "Сапсан" между Петербургом и Москвой изменится с 13 по 29 мая 2020 года, часть рейсов отменят из-за работ по модернизации инфраструктуры на перегоне Решетниково - Клин и на станции Поварово-1, сообщает пресс-служба ОАО "РЖД".

Отменяются следующие поезда: N761 Санкт-Петербург - Москва 16, 17, 23, 24 мая, N 762 Москва - Санкт-Петербург 16, 17, 23, 24 мая, N 763 Санкт-Петербург - Москва 16, 17, 23, 24 мая, N 764 Москва - Санкт-Петербург 16, 17, 23, 24 мая, N 765 Санкт-Петербург - Москва с 13 по 24 мая, N 766 Москва - Санкт-Петербург с 13 по 24 мая.

В график отправления других рейсов "Сапсанов" между Петербургом и Москвой будут внесены изменения по времени отправления и прибытия, от пяти минут до получаса.

В настоящее время между Москвой и Петербургом ежесуточно курсируют до 15 пар поездов, которые перевозят в среднем более 15 тыс. пассажиров в сутки.