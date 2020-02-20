Мишустин: бюджет в 2019г не израсходовал "недопустимо много"

20.02.20 13:08

© РИА Новости. Илья Питалев

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Федеральный бюджет по итогам 2019 года не исполнен в расходной части более чем на 1 трлн рублей, при сохранении таких тенденций реализовать нацпроекты будет трудно, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Прежде чем мы перейдем к повестке дня заседания правительства, я бы хотел сказать несколько слов о сегодняшнем отчете Счетной палаты об исполнении бюджета за прошлый год. Приводятся цифры неизрасходованных средств - я напомню, это около 1,1 трлн рублей, что недопустимо много", - сказал Мишустин, открывая заседание правительства.

В этом году в бюджете предусмотрено около 4,6 трлн рублей на госконтракты, напомнил премьер. "Уже заканчивается февраль, а сколько денег реально потрачено? Примерно это 10%, и если смотреть по нацпроектам - примерно 12,2%. Я напомню, что с прошлого года у нас переходящий остаток только по нацпроектам составил 149 млрд рублей, и 362 млрд рублей - то, что перешло по госконтрактам по другим направлениям с прошлого года", - сказал премьер.

"Наша задача - своевременно обеспечить выполнение поручений президента по итогам послания, реализацию нацпроектов, но с такой тенденцией это будет сделать непросто", - отметил Мишустин.

Счетная палата в своем отчете об исполнении бюджета за 2019 г. констатировала "ряд антирекордов". "Процент исполнения оказался одним из самых маленьких за все годы, как и по общему исполнению бюджета - 94,2%, так и по ФАИП - 76%. Но самое серьезное, на мой взгляд, - это недоисполнение расходов в размере 1 трлн 122 млрд рублей. Еще один антирекорд связан с неравномерным использованием средств в течение года: треть бюджета использована в четвертом квартале. Причем на декабрь пришлось 18%", - сказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"В целом мы должны констатировать низкую дисциплину исполнения федерального бюджета. Надеюсь, что новое правительство более активно возьмется за исполнение имеющихся обязательств и такого неисполнения не допустит", - заявил Кудрин, представляя отчет на коллегии СП.

По оценкам Счетной палаты, в 2019 г. в 1,5 раза выросли остатки, подлежащие использованию в очередном финансовом году на те же цели. Почти половина этого прироста - неисполненные бюджетные ассигнования на реализацию нацпроектов и комплексного плана модернизации инфраструктуры.