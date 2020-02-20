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20.02.20 13:11

ФАС: цены на продукты на Дальнем Востоке постепенно стабилизируются

Фото Александра Левчука
20 февраля. Interfax-Russia.ru - ФАС отмечает стабилизацию цен на продукты на Дальнем Востоке, нарушений антимонопольного законодательства не выявлено.

Как сообщается в пресс-релизе службы, этому способствовали поставки продукции из сибирских регионов России, а также из Турции и Азербайджана.

ФАС напоминает, что территориальные органы службы на Дальнем Востоке проводят мониторинг цен на 18 видов продовольственных товаров, поставки которых осуществляются из КНР. "По состоянию на 17 февраля можно сделать вывод, что ценовая ситуация стабилизируется", - подчеркивается в сообщении.

К этой дате в торговых сетях имеется достаточный запас плодоовощной продукции.

ФАС также сообщает, что до настоящего времени фактов нарушения антимонопольного законодательства в действиях торговых сетей, а также оптовых поставщиков продовольственных товаров не выявлено.

"Вместе с тем, в случае выявления значительного повышения цен территориальными органами ФАС России проводятся проверки обоснованности такого повышения, - говорится в сообщении. - В частности, УФАС России по Амурской области проводит проверки в отношении одной из торговых сетей, в которой зафиксирован значительный рост цен на отдельные виды овощной продукции".

Во всех территориальных управлениях ФАС России работают "горячие линии" для получения оперативной информации о фактах повышения цен на продовольственные товары.

Как сообщалось, в связи с распространением в Китае коронавируса поставки продукции из Китая в дальневосточные регионы РФ были приостановлены. Это привело к росту цен, прежде всего, на плодоовощную продукцию. С возобновлением поставок цены начали снижаться.

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