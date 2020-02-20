Ямал первым из российских регионов запретил продажу детям газовых баллончиков

20.02.20 13:49

© РИА Новости. Илья Питалев

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Депутаты Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа на заседании в четверг приняли в окончательном чтении законопроект, ограничивающий продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ.

Пресс-служба регионального парламента сообщает, что Ямал стал первым субъектом РФ, запретившим продавать детям такие товары, которые те могут использовать для сниффинга (газовой токсикомании).

"Подростки дышат парами бытового газа, содержащегося в зажигалках или баллончиках портативных газовых устройств. При вдыхании пары вызывают аритмию и остановку сердца и с высокой вероятностью могут привести к летальному исходу", - отмечается в пресс-релизе.

Теперь при продаже товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, продавец вправе потребовать документ, позволяющий установить возраст покупателя, а в случае сомнений - отказать в продаже.

Нарушение влечет за собой административную ответственность в виде штрафа от 2 до 50 тыс. рублей.