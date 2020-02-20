РНКБ выставил допоферту по бондам санкционного листинга объемом 3 млрд рублей

20.02.20 13:31

© РИА Новости. Андрей Иглов

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Крымский "Российский национальный коммерческий банк" (РНКБ) выставил дополнительную оферту по соглашению с владельцами по 3-летним облигациям объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Период предъявления бумаг к оферте продлится с 5-го по 12-й день с даты окончания размещения. Дата приобретения - 14-й день с даты окончания размещения.

Как сообщалось, сбор заявок на выпуск прошел 18 февраля. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 7,7% годовых, финальный ориентир составил 7,6% годовых. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,6% годовых. По выпуску также предусмотрена годовая оферта.

Техразмещение выпуска запланировано на 20 февраля.

Организатором размещения выступает банк "Россия".

Бонды размещаются на "Санкт-Петербургской валютной бирже" (СПВБ), на основе которой создана биржа для листинга российских санкционных компаний.

При этом для данного выпуска в дальнейшем планируется листинг и на "Московской бирже" (MOEX: MOEX). Торги на "Московской бирже" начнутся после включения бумаг в 3-й уровень ее листинга. Предполагается, что этот процесс займет от 7 до 14 дней с даты размещения на СПВБ.

Выпуск облигаций РНКБ был зарегистрирован в конце декабря прошлого года. Банк впервые выходит на публичный долговой рынок.

Как сообщалось, в конце октября 2019 года совет директоров банка утвердил программу биржевых облигаций объемом 25 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках 10-летней программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

Это первое размещение на "санкционной" бирже. В самом банке ранее подтвердили "Интерфаксу" эту информацию, отметив, что "РНКБ рассчитывает на широкий круг инвесторов - в первую очередь банки, пенсионные фонды и управляющие компании".

В середине октября прошлого года замминистра финансов России Алексей Моисеев говорил журналистам, что РНКБ и Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) станут акционерами "санкционной" биржи.

РНКБ, принадлежащий государству, по итогам 2019 года занял 37-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". РНКБ является системообразующим банком Республики Крым. Министерство финансов США включило банк в Specially Designated Nationals List (SDN List) в марте 2014 года. Включение в "черный список" предусматривает максимально жесткие ограничения: заморозку всего имущества, находящегося в юрисдикции США, а также запрет американским гражданам вести какие-либо дела с этим банком.