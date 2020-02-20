Суд смягчил обеспечительные меры по иску о взыскании 3,2 млрд руб. с экс-мэра Владивостока Пушкарева

20.02.20 13:35

© РИА Новости. Виталий Аньков

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Приморский краевой суд в четверг частично удовлетворил жалобы на обеспечительные меры, наложенные нижестоящим судом на имущество предприятий группы компаний "Востокцемент", по иску Генпрокуратуры о взыскании в пользу государства 3,2 млрд рублей с осужденного по делу о коррупции экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева.

"По результатам рассмотрения жалобы удовлетворены частично. Определение Советского районного суда Владивостока от 22 ноября 2019 года отменено в части", - сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" пресс-секретарь суда Яна Шеремета.

Она не уточнила, в какой именно части отменено постановление районного суда. Адвокаты также пока не комментируют решение апелляционной инстанции.

Шеремета добавила, что краевой суд рассматривал частные жалобы АО "Дробильно-сортировочный завод", АО "Спасскцемент" и АО "Владивостокский бутощебеночный завод".

Как сообщалось, в ноябре прошлого года Советский районный суд Владивостока арестовал имущество предприятий, входящих в состав группы компаний "Востокцемент" - решение принято по иску Генпрокуратуры о взыскании в пользу государства 3,2 млрд рублей с Пушкарева и ряда других соответчиков.

Рассмотрение этого иска началось 27 января в Советском районном суде Владивостока. Адвокаты на заседании ходатайствовали о снятии ареста с имущества предприятий.

Пушкарев, который находится в СИЗО Владивостока, участвовал в заседании по видеоконференцсвязи. После нескольких заседаний был объявлен перерыв, рассмотрение иска возобновится 3 марта.

Весной 2019 года Генпрокуратура сообщила, что потребует через суд взыскать с бывшего мэра Владивостока Пушкарева в пользу государства 3,2 млрд рублей, полученных нелегальным путем. Иск предъявляется к Пушкареву и еще восьми соответчикам.

В Генпрокуратуре поясняли, что основанием для иска послужили "выявленные факты картельного сговора главы города и подведомственного ему учреждения "Дороги Владивостока" с компаниями его брата (группа компаний "Востокцемент").

В связи с тем, что Пушкаревым и руководителями коммерческих организаций были нарушены установленные законом запреты и ограничения, по закону все полученные по контрактам средства подлежат взысканию в доход РФ, подчеркнули в Генпрокуратуре.

Тверской районный суд Москвы 9 апреля 2019 года признал Пушкарева виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки, назначив ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.