Апелляция отменила взыскание с Крымсоды 13 млн руб. по иску Росприроднадзора

20.02.20 13:39

© РИА Новости. Максим Богодвид

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (Севастополь) отменил решение суда первой инстанции взыскать с ПАО "Крымский содовый завод" (Красноперекопск) 13,12 млн рублей, или почти в 100 раз меньше, чем просил истец - управление Росприроднадзора, говорится в постановлении суда.

"Решение Арбитражного суда республики Крым от 17 сентября 2019 года отменить. Принять по делу новый судебный акт. В удовлетворении исковых требований отказать", - отмечается в резолютивной части вынесенного на этой неделе постановления апелляционного суда.

Суд также решил взыскать с Южного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в пользу "Крымского содового завода" судебные расходы по оплате судебной экспертизы в размере 137,1 тыс. рублей, судебные расходы по оплате госпошлины за рассмотрение апелляционной жалобы в размере 3 тыс. рублей.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражном суде Центрального округа (Калуга) в течение двух месяцев.

Управление Росприроднадзора летом 2018 года направило иск в крымский суд о взыскании с химзавода материального ущерба в размере порядка 1,205 млрд рублей, "причиненного недрам, находящимся в собственности РФ, в связи с утратой запасов полезных ископаемых, вызванной самовольным пользованием недрами". Предприятие иск не комментировало.

По информации истца, химзавод продолжал добывать рапу (основные сырье для производства кальцинированной соды) c Сивашского месторождения в заливе Азовского моря, хотя, как отмечает Росприроднадзор, спецразрешение на выполнение работ, связанных с пользованием участком недр, было выдано еще в украинскую бытность Крыма и не соответствовало законодательству РФ.

Истец подчеркивал, что для новых субъектов России - вошедших в состав РФ в марте 2014 года республики Крым и Севастополя - продлевали переходный период: проектная документация на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, должна была быть приведена в соответствие с законодательством РФ до 1 января 2017 года. По данным Росприроднадзора, "Крымский содовый завод" не сделал это в срок. Ведомство насчитало более 1,2 млрд рублей ущерба за добычу предприятием около 3,2 млн кубометров рапы с января по конец мая 2017 года и обратилось в суд.

Ответчик с иском Росприроднадзора не согласился. Химзавод заявил, что после вхождения Крыма в состав РФ неоднократно в 2015-2018 годах обращался в различные структуры (в частности, в Минприроды РФ, Роснедра, крымские Минприроды и Минпром) с просьбами помочь переоформить лицензию в соответствии с требованиями законодательства России, "однако по независящим от ответчика причинам" лицензия не предоставлялась до середины августа 2018 года. Тогда она была выдана на основании приказа Роснедр.

По мнению ответчика, он "добросовестно, неоднократно и в соответствии с федеральным законом 2015 года "Об особенностях правового регулирования отношений в сфере пользования недрами в связи с принятием в РФ Республики Крым и образованием в составе РФ новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя" предоставлял заявки на предоставление участка недр". Уполномоченный же орган, как отмечал химзавод, "последовательно и неоднократно" отказывал предприятию в предоставлении участка недр в связи с тем, что Сивашское месторождение расположено на территории двух государств (Украины и РФ), а предоставление прав на недра вне границ РФ невозможно. "Разграничение морских пространств Черного и Азовского морей в заливе Сиваш не производилось, что не дает возможности констатировать наличие в нем государственной границы", - говорилось в материалах суда.

Суд поручил проведение экспертизы сотрудникам Центра экологических экспертиз. Они рассчитали среднерыночную стоимость рапы в 2017 году и размер вреда от ее добычи химзаводом.

Эксперты пришли к выводу, что в результате отсутствия в представленных материалах дела документов, подтверждающих факт причинения вреда, рассчитать размер вреда, причиненного в результате загрязнения, затопления, обводнения, пожаров, истощения, в денежной форме не представляется возможным. При этом размер вреда, причиненного самовольным пользованием недрами (рапой) в период с 1 января 2017 года по 28 мая 2017 года составляет 13 млн 119 тыс. 477,07 рубля. Именно такую сумму суд первой инстанции и постановил взыскать с завода.

Как истец, так и ответчик были недовольны решением Арбитражного суда Крыма, и направили апелляционные жалобы.

Химзавод введен в эксплуатацию в 1973 году, является единственным на юго-западе России производителем кальцинированной технической соды (применяется в металлургической, химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, электронной промышленности, при производстве стекла, товаров бытового назначения). Предприятие выпускает также пищевую соду, пищевую соль, песок, щебень, антрацит, известь, бытовую химию. Проектная мощность завода составляет 698 тыс. тонн продукции в год.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", основным акционером химзавода является кипрская Dwara Trading Limited (77,4%).