Сергей Шнуров вступил в "Партию роста"

20.02.20 14:50

© РИА Новости. Алексей Даничев

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".

Музыканта приняли в партию на собрании Санкт-Петербургского регионального отделения. С предложением выступила лидер парламентской фракции "Партии роста" Оксана Дмитриева.

"Я думаю, что с моей биографией вы примерно знакомы. Жизнь моя завернула таким странным поворотом, помаячила мне в виде "Партии роста". И мне кажется, что я вам пригожусь - по крайней мере, внесу яркие краски, буду называть вещи своими именами. Со мной будет явно веселей", - сказал Шнуров.

Партийный билет музыканту вручил председатель "Партии роста" Борис Титов.

"Мы с Сергеем не то чтобы вчера познакомились, и я надеюсь, что он украсит нашу избирательную кампанию своими мыслями и идеями", - подчеркнул лидер партии.

"Я надеюсь, что Сергей Владимирович придаст нам ускорение послать всех туда, куда мы очень давно хотели", - пошутила Дмитриева.

Вместе со Шнуровым в ряды партии вступили бывший депутат Заксобрания Петербурга Владислав Бакулин и специалист муниципального образования Обухово Игорь Могильницкий. Перед этим, в начале заседания Дмитриева уточнила, что в петербургском отделении партии состоят 35 человек.

Отвечая на вопросы партийцев, Шнуров не стал исключать своего участия в выборах депутатов Госдумы.

"В планах пока такого... может быть, есть, а может быть, и нет. Надо дожить до этих выборов", - сказал он.

"Я за то, чтобы экономика развивалась не только на нашем ресурсном секторе - чтобы мы занимались производством, чтобы мы производили, в конце концов, смыслы, по большому счету, культуру. Чтобы наша культура была притягательной, в том числе и для соседей. Тогда не будет таких конфликтов ни с Украиной, ни с Прибалтикой, если мы будем теми людьми, на которых хочется быть похожими", - добавил Шнуров.

Позже, отвечая на вопросы журналистов, музыкант заявил, что не консультировался с администрацией президента РФ перед тем, как вступить в "Партию роста".

"Роль администрации президента сильно преувеличена, как мне кажется. Иногда что-то происходит и без их воли. Чтобы вступить в "Партию роста", мне кажется, ни у кого разрешения спрашивать не нужно", - сказал Шнуров журналистам в четверг.

Он также отверг предположения о том, что получил деньги за вступление в партию.

"Ладно бы, у меня не было бы денег, еще можно было бы задавать такой вопрос. Пришел бы я, оборванный, обглоданный, без денег - "приютите, пожалуйста, дайте мне, я вступлю в вашу партию". Здесь обратная ситуация", - подчеркнул Шнуров.

Говоря о песне, которую он исполнил в фильме "День выборов", Шнуров подчеркнул, что не является ее автором, и отметил, что не боится превратиться в героя широко известного припева. "Я надеюсь, что ситуация должна поменяться, потому что песне этой уже 20 лет. Не думаю, что я попаду в эту категорию", - сказал он.

В партии музыкант планирует взять на себя культурную повестку "в широком смысле этого слова".

"Вы подождите, я еще отдышаться не успел, только-только в партию вступил, значок повесили мне. Я еще в новом амплуа не очень хорошо себя чувствую, как видите", - добавил Шнуров.

Ранее на собрании Титов объявил о старте кампании в партии по выборам в Государственную думу и региональные парламенты.