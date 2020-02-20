|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
20.02.20 14:50
Сергей Шнуров вступил в "Партию роста"
Музыканта приняли в партию на собрании Санкт-Петербургского регионального отделения. С предложением выступила лидер парламентской фракции "Партии роста" Оксана Дмитриева.
"Я думаю, что с моей биографией вы примерно знакомы. Жизнь моя завернула таким странным поворотом, помаячила мне в виде "Партии роста". И мне кажется, что я вам пригожусь - по крайней мере, внесу яркие краски, буду называть вещи своими именами. Со мной будет явно веселей", - сказал Шнуров.
Партийный билет музыканту вручил председатель "Партии роста" Борис Титов.
"Мы с Сергеем не то чтобы вчера познакомились, и я надеюсь, что он украсит нашу избирательную кампанию своими мыслями и идеями", - подчеркнул лидер партии.
"Я надеюсь, что Сергей Владимирович придаст нам ускорение послать всех туда, куда мы очень давно хотели", - пошутила Дмитриева.
Вместе со Шнуровым в ряды партии вступили бывший депутат Заксобрания Петербурга Владислав Бакулин и специалист муниципального образования Обухово Игорь Могильницкий. Перед этим, в начале заседания Дмитриева уточнила, что в петербургском отделении партии состоят 35 человек.
Отвечая на вопросы партийцев, Шнуров не стал исключать своего участия в выборах депутатов Госдумы.
"В планах пока такого... может быть, есть, а может быть, и нет. Надо дожить до этих выборов", - сказал он.
"Я за то, чтобы экономика развивалась не только на нашем ресурсном секторе - чтобы мы занимались производством, чтобы мы производили, в конце концов, смыслы, по большому счету, культуру. Чтобы наша культура была притягательной, в том числе и для соседей. Тогда не будет таких конфликтов ни с Украиной, ни с Прибалтикой, если мы будем теми людьми, на которых хочется быть похожими", - добавил Шнуров.
Позже, отвечая на вопросы журналистов, музыкант заявил, что не консультировался с администрацией президента РФ перед тем, как вступить в "Партию роста".
"Роль администрации президента сильно преувеличена, как мне кажется. Иногда что-то происходит и без их воли. Чтобы вступить в "Партию роста", мне кажется, ни у кого разрешения спрашивать не нужно", - сказал Шнуров журналистам в четверг.
Он также отверг предположения о том, что получил деньги за вступление в партию.
"Ладно бы, у меня не было бы денег, еще можно было бы задавать такой вопрос. Пришел бы я, оборванный, обглоданный, без денег - "приютите, пожалуйста, дайте мне, я вступлю в вашу партию". Здесь обратная ситуация", - подчеркнул Шнуров.
Говоря о песне, которую он исполнил в фильме "День выборов", Шнуров подчеркнул, что не является ее автором, и отметил, что не боится превратиться в героя широко известного припева. "Я надеюсь, что ситуация должна поменяться, потому что песне этой уже 20 лет. Не думаю, что я попаду в эту категорию", - сказал он.
В партии музыкант планирует взять на себя культурную повестку "в широком смысле этого слова".
"Вы подождите, я еще отдышаться не успел, только-только в партию вступил, значок повесили мне. Я еще в новом амплуа не очень хорошо себя чувствую, как видите", - добавил Шнуров.
Ранее на собрании Титов объявил о старте кампании в партии по выборам в Государственную думу и региональные парламенты.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Осваивать профессии будущего столичные школьники начинают уже с 10 лет. Попробовать себя в роли инженеров и дизайнеров они могут в детских технопарках.
.
Interfax-Russia.ru – Подготовка выпускники вузов часто не соответствует требованиям работодателей к кандидатам. В Москве придумали, как упростить поиск работы для студентов.
.
Interfax-Russia.ru – Девочку, живущую с рождения в перинатальном центре в Москве, передали на попечение органов опеки.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket