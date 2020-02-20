Продажу снюсов несовершеннолетним запретили в Кировской области

20.02.20 13:49

© РИА Новости. Константин Михальчевский

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Депутаты Законодательного собрания Кировской области на заседании в четверг приняли изменения в региональное законодательство, касающиеся запрета продажи несовершеннолетним бестабачных никотиносодержащих смесей, так называемых снюсов.

"Цель законопроекта - оградить несовершеннолетних от использования никотиносодержащей бестабачной продукции, которая в настоящее время в Кировской области реализуется в свободной торговле", - говорится на сайте областного парламента.

Ранее аналогичные изменения в региональные законы были приняты в других регионах Поволжья, в частности, в Башкирии, Пермском крае, Пензенской, Ульяновской, Оренбургской областях.