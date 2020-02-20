Фрагмент панорамы "Бородинская битва" отреставрируют в Москве

20.02.20 13:53

© РИА Новости. Антон Денисов

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Фрагмент художественной панорамы будет отреставрирован в музее "Бородинская битва", сообщили в четверг в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

В ведомстве отметили, что в настоящее время объявлен конкурс на участие в реставрации картины "Всадники". Максимальная цена контракта составляет 1,49 млн рублей.

В ходе реставрационных работ планируется обработать холст и воссоздать утраченные фрагменты картины. Победитель аукциона также должен будет организовать транспортировку музейного экспоната, включая охранные мероприятия в период проведения всех работ.

"Всадники" - один из четырех сохранившихся после пожара 1967 года подлинных фрагментов художественной панорамы Франца Рубо "Бородино", написанной в 1912 году.

В конце августа прошлого года сообщалось, что Москомэкспертиза согласовала проект капремонта входной группы музея-панорамы "Бородинская битва". В частности, в рамках работ планировалось сделать новое гранитное покрытие входных площадок, заменить систему витражного остекления северного крыльца и металлического ограждения северного входа, установить ограждения лестниц.

Музей-панорама "Бородинская битва" находится по адресу: Кутузовский проспект, д. 38, стр.1. Центральным экспонатом музея является панорама, посвященная Бородинскому сражению в ходе Отечественной войны 1812 года. Здание музея было построено в 1962 году по индивидуальному проекту.