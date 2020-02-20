Песков назвал риторическим вопрос петербурженки, как прожить на 10,8 тыс. рублей

20.02.20 14:15

© РИА Новости. Алексей Дружинин

20 февраля. Interfax-Russia.ru - В Кремле не считают провокацией вопрос, как прожить на 10 тыс. 800 рублей, заданный накануне президенту в Петербурге, но предлагают разбираться с такими выплатами в каждом отдельном случае.

"Я не думаю, что это провокация, Путин часто общается с людьми во время поездок по регионам. Вчера, после того, как президент возложил цветы к памятнику Собчаку, он увидел, что рядом собрались люди, и подошел к ним пообщаться. Там стояла женщина, которая совершенно спокойно и вдумчиво общалась с президентом, давала свои аргументы и выслушивала его. Вряд ли здесь можно говорить о какой-то провокации", - сказал журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он прокомментировал ситуацию, имевшую место в среду, когда женщина спросила у президента, как можно прожить на 10 тыс. 800 рублей в месяц. При этом журналисты поинтересовались мнением пресс-секретаря главы государства по этому вопросу.

Песков затруднился ответить на этот вопрос, объяснив, что это не входит в его функции. "Это вопрос, скорее, риторический", - сказал он на замечание, что на МРОТ в размере 12 тыс. 130 руб. также трудно прожить.

При этом Песков напомнил, что вопросы о низких ставках неоднократно входили в число обращений к Прямой линии с президентом. "Мы часто приходили к выводу, что не везде четко сформулирована эта сумма, то есть где-то человек работает за какие-то полставки. Поэтому обобщающих выводов я бы не делал. А что касается доходов россиян, то президент об этом говорил в Послании (Федеральному Собранию), и на повышение жизненного уровня направлена целая программа. И вчера, общаясь с этой женщиной, президент говорил о том, что делается", - подчеркнул представитель Кремля.

Он признал, что, "к сожалению, невозможно ожидать сиюминутных результатов, но делается очень много, чтобы поступательно поднимать жизненный уровень россиян".

Песков предложил "не делать обобщений" и детально разобраться со случаем, о котором ему также рассказали журналисты: пенсионерка из Челябинска якобы отправила президенту полученную ею прибавку к пенсии в размере 1 рубль 10 копеек.

"Давайте мы будем уже на счет пенсионерки детально разбираться, какую она получает пенсию, почему у нее такая надбавка, что это за надбавка и где она ее получила (...) Каждый конкретный случай нужно разбирать отдельно. Безусловно, можно делать некие обобщения, но на основе отдельно взятого случая выводить какие-то тенденции - я предлагаю этого не делать", - сказал пресс-секретарь президента, добавив, что не слышал об этом случае.