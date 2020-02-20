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20.02.20 14:29

Пострадавшие от наводнения в Иркутской области многодетные семьи освободят от уплаты налогов

© РИА Новости.Руслан Кривобок
20 февраля. Interfax-Russia.ru - Многодетные семьи, пострадавшие от наводнения в Иркутской области минувшим летом, освободят от уплаты налогов в 2020 году, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона со ссылкой на врио губернатора Игоря Кобзева.

Уточняется, что в течение года многодетные семьи не будут платить транспортный и земельный налоги, а также налог на имущество физических лиц.

"Вопросы граждан, пострадавших в результате наводнения в 2019 году, у меня на особом контроле. Это касается и оказания социальной помощи, в том числе многодетным семьям, пострадавшим от наводнения. У нас их 498, в каждой по трое и четверо ребятишек. Эта категория семей в принципе нуждается в поддержке. А в условиях ЧС - особенно", - приводятся в сообщении слова Кобзева.

Из этих 498 семей 223 проживают в Тулуне и Тулунском районе, 160 - Нижнеудинске и Нижнеудинском районе, 61 - Чунском районе, 54 - Тайшетском районе. 398 семей воспитывают по трое детей, остальные - по четверо.

Идею главы региона единодушно поддержало руководство районов, пострадавших от наводнения.

Ранее областные власти выплатили по 1 млн рублей 75 семьям, имеющим по пять и более детей, в том числе приемных.

Минувшим летом Иркутская область пережила две волны мощного наводнения. В конце июня пострадали десять районов, было подтоплено 109 населенных пунктов, 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживает 42,76 тыс. человек. В конце июля подтопило 58 населенных пунктов в шести районах. Пострадали 1 тыс. 984 дома с населением 5 тыс. 424 человека.

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