Челябинская область в 2020г сохранит субсидирование авиаперевозок на уровне 2019г

20.02.20 14:34

© РИА Новости. Нина Зотина

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Челябинская область в 2020 году планирует выделить 250 млн рублей на субсидирование авиаперевозок, что соответствует уровню 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

По словам собеседника агентства, средства будут направлены на субсидирование авиаперелетов по 11 направлениям, еще два направления - полеты в Калининград и Уфу - "находятся в стадии подготовки".

"В прошлом году регион субсидировал 9 авиамаршрутов. Из них два - в Казань и Самару - субсидировались на условиях софинансирования с федеральным бюджетом и бюджетами регионов, в которые выполнялись рейсы, в частности, по 30,5% от каждого участника субсидирования. Остальные семь маршрутов субсидировались на условиях софинансирования только с федеральным бюджетом в пропорции 39% и 61% соответственно", - сказал представитель пресс-службы ведомства.

Он сообщил, что в 2020 году шесть направлений будут субсидироваться из трех бюджетных источников (федеральный бюджет и бюджеты регионов, между которыми организовано авиасообщение - ИФ), остальные пять - из областной казны и федерального бюджета в соотношении 39% и 61% соответственно.

"Вопрос по субсидированию рейсов в Уфу и Калининград по поручению главы региона должен быть проработан, в частности, представлены предложения, до 1 апреля", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в 2019 году из аэропорта Челябинска ("Курчатов") было запущено 9 субсидируемых межрегиональных маршрутов: в Казань, Самару, Сургут, Новый Уренгой, Нижневартовск, Красноярск, Краснодар, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону. В 2020 году планировалось добавить рейсы в Волгоград, Омск, Нижний Новгород и из аэропорта Магнитогорска в Новосибирск, при этом рейс на Нижневартовск был исключен из перечня субсидируемых из-за низкого пассажиропотока, рейс в Новый Уренгой переведен на финансирование только из средств федерального бюджета как маршрут в регион арктической зоны РФ.

Аэропорт Челябинска находится под управлением холдинга "Новапорт", который на паритетных началах принадлежит группе AEON Corporation Роману Троценко и казахстанскому инвестфонду Meridian Capital. Холдинг объединяет 17 региональных аэропортов: в Воронеже, Новосибирске, Барнауле, Кемерово, Томске, Чите, Астрахани, Челябинске, Волгограде, Перми, Тюмени, Мурманске, Минеральных Водах, Ставрополе, Владикавказе, Калининграде и Улан-Удэ.