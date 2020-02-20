Средняя зарплата в Рязанской области в 2019г выросла на 6,4%

20.02.20 14:36

© РИА Новости. Алексей Куденко

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Среднемесячная начисленная заработная плата в организациях Рязанской области в 2019 году составила 34 тыс. 10,3 рубля, что на 6,4% выше, чем в 2018 году, сообщил Рязаньстат.

Максимальное увеличение заработной платы отмечалось в сфере производства текстильных изделий - на 17,2%, добыче полезных ископаемых - на 10,2%, производстве пищевых продуктов - на 6,7%. Максимальное снижение зарплаты зафиксировано в сфере рыболовства и рыбоводства - на 4,1%.

Уровень безработицы в Рязанской области в 2019 году составил в среднем 3,9%.