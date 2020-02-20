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20.02.20 14:36
Средняя зарплата в Рязанской области в 2019г выросла на 6,4%
Максимальное увеличение заработной платы отмечалось в сфере производства текстильных изделий - на 17,2%, добыче полезных ископаемых - на 10,2%, производстве пищевых продуктов - на 6,7%. Максимальное снижение зарплаты зафиксировано в сфере рыболовства и рыбоводства - на 4,1%.
Уровень безработицы в Рязанской области в 2019 году составил в среднем 3,9%.
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