Работа свалки, обслуживающей Сочи и 4 района Кубани, остановлена по решению суда

20.02.20 14:56

© РИА Новости. Владимир Федоренко

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Суд приостановил деятельность одного из крупнейших в Краснодарском крае полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО) в Белореченском районе, куда свозился мусор из пяти районов, включая Сочи и Туапсе, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в краевом министерстве ТЭК и ЖКХ в четверг.

"Действительно, по итогам проверки, проведенной Роспотребназдором, и работы специальной комиссии, созданной по поручению губернатора Вениамина Кондратьева для контроля Белореческого полигона, в работе объекта были выявлены нарушения. Накануне Белореченский районный суд приостановил деятельность полигона до 9 марта", - сказал представитель министерства.

Он также сообщил, что компания-оператор АО "Крайжилкомресурс", "максимально оперативно устраняет все выявленные нарушения для того, чтобы объект функционировал без нарушений, соблюдая все нормы".

Вместе с тем, собеседник агентства признал, что временное закрытие свалки в Белореченском районе повлияет на процессы вывоза и утилизации ТКО в городе Горячий Ключ, Апшеронском, Белореченском и Туапсинском районах, а также в Большом Сочи.

"Для санитарной уборки этих территорий будут использоваться площадки временного накопления отходов. Санитарное состояние территорий находится на постоянном контроле глав муниципальных образований и министерства ТЭК И ЖКХ Краснодарского края", - уточнил он.

Решение суда также прокомментировал руководитель Краснодарского регионального отделения межрегиональной общественной организации "Зеленая лига" Евгений Витишко, входящий в состав образованной губернатором Кубани межведомственной рабочей группы по реализации "мусорной реформы".

"Для жителей города Белореченск и прилегающих населенных пунктов решение суда было очень важным, так как впервые дана правовая оценка деятельности оператора ТКО. В целом стало понятно, что в теме мусорной реформы ни "крыш" - административных или иных госорганов, - ни ошибок, управленческих или социальных, быть не должно. Здесь не приживутся ни популизм, ни политиканство", - заявил эколог агентству "Интерфакс-Юг".

Он с сожалением отметил провал реализации мусорной реформы в Краснодарском крае.

"Ошибки, заложенные первоначально в региональную схему ТКО, и взаимоотношения регоператора с юридическим лицами и другими участниками отрасли бьют и по жителям Кубани. Как в части серьезного увеличения тарифов, так и ухудшения санитарного состояния городов и поселков. Практически ставят крест на возврате в оборот вторсырья", - подчеркнул Витишко.

Ранее в декабре 2019 года заместитель министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Александр Трембицкий сообщал, что в регионе разрабатывается схема обращения с ТКО. Документ определит пять зон для деятельности пяти региональных операторов.

По данным министерства, в крае на сегодня работают 13 лицензированных полигонов, однако их мощности недостаточно. Для решения проблемы определен перечь дополнительных полигонов, которые, в соответствии с федеральным законом, до 2023 года могут использоваться для размещения отходов без проведения процедуры лицензирования. В него вошли 29 объектов, перечень находится на согласовании в Минприроды РФ.