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20.02.20 15:01

Уникальная система акустики заработала в Кафедральном соборе в Калининграде

© РИА Новости. Евгения Новоженина
20 февраля. Interfax-Russia.ru - Новую и уникальную систему акустики презентуют в Кафедральном соборе на острове Канта в Калининграде, сообщила пресс-служба учреждения.

"Впервые удалось применить инженерное решение, позволяющее звук любого инструмента либо голоса направить непосредственно на слушателя, адресно и с высоким коэффициентом разборчивости. В реализацию проекта региональные власти вложили более 29 млн рублей. Подобная комплексная система не имеет аналогов ни в России, ни в странах Европы", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, в соборе звучит разная музыка: камерная, инструментальная, поют вокалисты, что подразумевает разное звучание и разный баланс. Новая система, расположенная по периметру здания, формирует акустический луч звука, который направляется с той громкостью, которая нужна в определенной части зала, там, где его не хватает. Кроме того, конструкция средневекового собора предполагают многочисленные отражения звука от сводов, стен и колонн для создания особо торжественной атмосферы - человек погружался в медитацию, основанную на звучании органа.

В сентябре в соборе также появится возможность вести многоканальную запись, которая позволит передавать трансляции концертов в высочайшем качестве в реальном времени для эфирных СМИ, сотрудничать как с известными издателями классической музыки, так и вести самостоятельную издательскую деятельность.

В 2008 году в Кафедральном соборе прошло первое звучание самого большого в Европе органного комплекса немецкой фирмы "Александр Шуке". В комплекс входят малый и большой органы. У последнего четыре мануала, 90 регистров, 8,5 тыс. труб. Его стоимость составила более 100 млн рублей, выделенных из бюджета РФ.

Как сообщалось, собор основан в 1333 году в стиле "северо-германской готики". Его алтарная часть была местом погребения выдающихся деятелей Кенигсберга. В 1588 году с внешней стороны северного нефа собора был возведен "профессорский склеп", в котором в 1804 году был захоронен философ Иммануил Кант.

В августе 1944 года во время налета англо-американской авиации собор был сильно разрушен. К его восстановлению приступили лишь в 1992 году. В настоящее время собор воссоздан в первозданном виде, в нем располагается многофункциональный культурный центр, состоящий из академического концертного зала, и Музей имени И.Канта.

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