Москалькова попросит кабмин не отключать должников-льготников от услуг ЖКХ

20.02.20 15:11

© РИА Новости. Александр Натрускин

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова намерена обратиться в правительство с просьбой сформулировать дифференцированный подход к должникам по ЖКХ, у которых имеются дети или инвалиды в семье.

"Я буду формулировать рекомендации для правительства, чтобы была возможность дифференцированно подходить к должникам, в том числе малоимущим людям", - сказала Москалькова журналистам в четверг.

По ее словам, к семьям, имеющих инвалидов, людям, которые вынуждено остались без работы, многодетным семьям нужен другой подход.

"Может, рассрочки давать, может, фонды помощи, но нельзя приравнивать их к успешным людям, которые просто проигнорировали обязанность оплачивать коммунальные услуги", - сказала уполномоченный, назвав "безобразием" ситуацию, когда к реально нуждающимся людям подходят на тех же основаниях, что и к платежеспособным должникам.

По словам Москальковой, "нужно подходить дифференцированно к людям, понимая их возможности, причины возникновения этой задолженности, почему им субсидию не дали, чтобы погасить эту задолженность".