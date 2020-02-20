Московское метро усилило меры санбезопасности из-за ОРВИ и угрозы коронавируса

20.02.20 15:15

© РИА Новости. Евгений Биятов

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Столичный метрополитен усилил меры санитарной безопасности пассажиров в связи с ростом заболеваемости ОРВИ, каждому обратившемуся будет оказана медицинская помощь, иностранцам предоставят переводчика, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"Сотрудники Московского метрополитена осуществляют мониторинг в целях обеспечения безопасности и комфорта на транспорте и оказания помощи любым иностранным туристам в части получения медицинской помощи", - сказали в пресс-службе.

Усиление мер санитарной безопасности связано с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, а также во исполнение решения правительства РФ об ограничении въезда граждан КНР в Россию, которые вступили в силу в четверг, добавили в столичной подземке.

Собеседник агентства заявил, что метрополитен пытается оградить пассажиров от инфекций и помочь тем, кто с явными признаками недомогания входит на станции.

"Принимают профилактические меры. Если кому-то потребуется медицинская помощь, при необходимости будет предоставлен переводчик, обеспечен вызов бригады скорой помощи", - сказали в пресс-службе.

Там заверили, что в поездах стали вдвое чаще менять воздушные фильтры, параллельно продолжается регулярная обработка подвижного состава в депо с использованием специальных составов и ламп.

"Работников метро обеспечили средствами для дезинфекции. Благодаря тщательному контролю работы вентиляционного оборудования и комплексу обязательных санитарных мер Московский метрополитен за почти 85 лет своей истории ни разу не становился источником эпидемического распространения инфекционных болезней, не станет и сейчас", - отметил собеседник агентства.

Московский метрополитен просит пассажиров с пониманием отнестись к дополнительным мерам санитарной безопасности.