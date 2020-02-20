Вузы Екатеринбурга переводят студентов из Китая на дистанционное обучение

20.02.20 15:28

© РИА Новости. Виталий Аньков

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Высшие учебные заведения Екатеринбурга, в соответствии с указом Минобрнауки РФ, организуют дистанционное обучение для студентов из Китая.

Так, Уральский государственный горный университет уже ввел дистанционное обучение.

"На период каникул, до нового года у нас уехали 54 студента. Соответственно, из-за ситуации с коронавирусом мы объявили им, что каникулы у них продлены до 2 марта. Буквально сразу наши коллеги подготовили для них материалы - тексты лекций, варианты контрольных работ", - сообщила в четверг агентству "Интерфакс-Урал" представитель вуза.

По ее словам, материалы были высланы китайским студентам по электронной почте на прошлой неделе. "Мы немножко опередили указ Минобрнауки о введении дистанционного обучения для студентов из КНР и заранее начали им помогать дистанционно продолжать обучение", - отметила собеседница агентства.

Уральский федеральный университет также предоставил своим китайским студентам возможность учиться дистанционно.

"На сегодняшний день в Уральском федеральном университете уже организована возможность дистанционного обучения для студентов из Китая, оставшихся на родине. В скором времени они получат возможность изучать соответствующие онлайн-курсы до момента снятия ограничений на въезд", - отметил ректора вуза Виктор Кокшаров, слова которого приводит пресс-служба университета.

Также ввести удаленное обучение для иностранных студентов готовятся в Уральском педагогическом университете. В беседе с агентством представители вуза уточнил, что вопрос находится в стадии разработки.

Между тем, в Уральском государственном лесотехническом университете из-за угрозы распространения коронавируса приостановили прием студентов из Китая на стажировку.

"Последняя группа, которая обучалась, уехала еще в декабре. Пока не будут сняты все запреты, новые группы мы принимать не будем", - подчеркнула представительница вуза. Также она рассказала, что из-за введенных ограничений была отложена поездка одного из студентов университета на стажировку в Китай.

Правительство России с 20 февраля ограничило въезд на территорию государства граждан КНР в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Китае. Глава министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал приказ, согласно которому ректорам российских вузов предписывается организовать обучение студентов из КНР в дистанционном режиме. Каникулы для студентов из КНР продлятся до 2 марта для предупреждения распространения коронавирусной инфекции в РФ.