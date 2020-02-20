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20.02.20 15:47

Закон о городах трудовой доблести принят Госдумой

© РИА Новости. Владимир Федоренко
20 февраля. Interfax-Russia.ru - Закон об установлении почетного звания "Город трудовой доблести", внесенный президентом РФ, Госдума в четверг приняла в третьем, окончательном чтении.

Закон устанавливает правовые основания присвоения почетного звания РФ "Город трудовой доблести":

Это звание присваивается городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Закон предусматривает, что основанием для присвоения почетного звания являются награждение предприятий, располагавшихся в 1941-1945 гг. на территории города, государственными наградами и (или) вручение им переходящих Красных знамен Государственного Комитета Обороны, награждение работников таких предприятий государственными наградами за трудовые заслуги, а также документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в 1941-1945 годах.

Согласно положениям закона предложения о присвоении звания "Город трудовой доблести" вносятся гражданами РФ и общественными объединениями в органы местного самоуправления, которые, в свою очередь, вносят предложения в законодательные (представительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъекта РФ.

Эти органы рассматривают предложения и принимают решение обратиться к президенту РФ с ходатайством о присвоении звания "Город трудовой доблести" либо отклоняют внесенные предложения.

Ходатайство о присвоении звания "Город трудовой доблести" с приложенным к нему экспертным заключением Российской академии наук, подтверждающим наличие оснований для присвоения этого звания, рассматривается Российским организационным комитетом "Победа". Звание "Город трудовой доблести" присваивается указом президента РФ, как правило, в канун Праздника Весны и Труда 1 мая.

Закон предусматривает, что в городе, удостоенном звания "Город трудовой доблести", устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа президента РФ о присвоении этого звания, а также проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города.

Закон о городах трудовой доблести может быть предложен как модельный странам СНГ в рамках Парламентской ассамблеи, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "В рамках гармонизации законодательства и формирования модельных законов мы можем наш закон предложить коллегам как модельный для рассмотрения и принятия в государствах, которые входят в Парламентскую ассамблею СНГ", - сказал спикер.

Ряд депутатов заявил ранее, что многие города стран СНГ подходят под определение городов трудовой доблести. "Предложение интересное учитывая, что мы с вами в основу закладываем здесь переживания и оценку вкладов в победу людей, в первую очередь. Они проживают в разных городах, проживали в одной стране", - сказал Володин.

По словам спикера Госдумы, на ожидаемой встрече Путина с парламентскими фракциями можно было бы обсудить вопрос о городах трудовой доблести в странах СНГ. "Президент откликнулся. Давайте, мы это предложение внесем для проработки. Может быть, это в рамках формата президента, его коммуникаций удастся обсудить с другими главами государств и выйдем на решение", - сказал Володин.

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