Ставку транспортного налога для гидроциклов снизили в Подмосковье

20.02.20 15:56

© РИА Новости. Виталий Аньков

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Жители Московской области, владеющие гидроциклами, будут платить меньший транспортный налог, чем ранее, соответствующий закон приняли в третьем чтении депутаты Мособлдумы в четверг, передал корреспондент "Интерфакса".

"В принятом сегодня законе (...) говорится о гидроциклах. (...) Налоговый кодекс устанавливает единую ставку (транспортного налога - ИФ) по региону, и у субъектов есть право увеличивать эту ставку до 10 раз. В Московской области долгие годы действовала вот такая повышенная ставка. Сегодня мы ее снизили: мы не снизили сам налог, а снизили повышающую ставку", - сказал журналистам по окончании заседания председатель комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Мособлдумы Тарас Ефимов.

В пояснительной записке к документу отмечается, что владельцы гидроциклов с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил теперь будут платить по 100 руб. с каждой лошадиной силы (ранее эта ставка была 250 руб.). Платеж для более мощных гидроциклов (свыше 100 лошадиных сил) составит 200 руб. против 500 руб. до принятия закона.

По словам Ефимова, закон принят в связи с тем, что ранее транспортный налог для некоторых видов гидроциклов составлял 80 тыс. руб. в год и превосходил даже платеж за яхты. В связи с этим, владельцы таких транспортных средств не спешили их регистрировать.

По мнению депутата, принятие документа позволит решить эту проблему.