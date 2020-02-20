Вальс Победы может стать новой традицией празднования 9 мая в Подмосковье

20.02.20 16:13

© РИА Новости. Кирилл Ясько

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Общественное движение "Волонтеры Победы" предлагают сделать традицией танцевать 9 мая вальс на городских площадях, заявил председатель регионального штаба организации Александр Печенегин.

"В этом году хотим предложить новую традицию в Подмосковье - танцевать 9 мая вальс Победы. В рамках акции на главных городских площадях в 18:00 зазвучит музыка 40-х годов XX века. Волонтеры будут танцевать вальс и обучать всех желающих", - сказал Печенегин в интервью интернет-порталу правительства Московской области.

По словам Печенегина, идею в ряде муниципалитетов Подмосковья уже поддержали.

Он также отметил, что в городском округе Воскресенск акцию "Вальс Победы" уже проводят продолжительное время.