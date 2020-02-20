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20.02.20 16:13
Вальс Победы может стать новой традицией празднования 9 мая в Подмосковье
"В этом году хотим предложить новую традицию в Подмосковье - танцевать 9 мая вальс Победы. В рамках акции на главных городских площадях в 18:00 зазвучит музыка 40-х годов XX века. Волонтеры будут танцевать вальс и обучать всех желающих", - сказал Печенегин в интервью интернет-порталу правительства Московской области.
По словам Печенегина, идею в ряде муниципалитетов Подмосковья уже поддержали.
Он также отметил, что в городском округе Воскресенск акцию "Вальс Победы" уже проводят продолжительное время.
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