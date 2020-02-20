Татарстан направил в Госдуму РФ законопроект о беспилотных автомобилях

20.02.20 16:31

© РИА Новости. Максим Богодвид

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Государственный совет Татарстана направил в Государственную думу РФ разработанный им проект федерального закона "Об инновационных транспортных средствах", регламентирующий эксплуатацию беспилотных автомобилей, в том числе на автодорогах общего пользования.

Депутаты парламента республики приняли соответствующее решение на заседании в четверг, передал корреспондент "Интерфакса" с заседания.

Проект закона о беспилотных автомобилях разработан по просьбе спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, говорил ранее агентству член комитета парламента республики по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев.

По словам Галеева, законопроект носит рамочный характер.

Так, законопроект устанавливает полномочия органов власти в области эксплуатации инновационных транспортных средств, в том числе высокоавтоматизированных и беспилотных, требования к этим транспортным средствам и к организации их движения по автодорогам общего пользования, а также порядок их техосмотра.

Кроме того, документ устанавливает обязанности собственников и операторов беспилотных автомобилей при их эксплуатации.

Согласно законопроекту, инновационным транспортным средством является автомобиль, в котором применены "новые конструктивные решения, качественно повышающие его эксплуатационные показатели, связанные с экологической безопасностью и безопасностью участников дорожного движения".

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что речь в нем идет о транспортных средствах 4-го и 5-го уровня автоматизации по классификации Society of Automotive Engineers International (SAE International): высокоавтоматизированных транспортных средствах, позволяющих осуществлять движение без участия водителя, либо о полностью автономных (беспилотных) транспортных средствах.

Эксперимент по опытной эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств на автодорогах общего пользования проводится в Москве и Татарстане с 1 декабря 2018 года по 1 марта 2022 года. По данным авторов законопроекта, сейчас по дорогам Москвы и Татарстана в экспериментальном режиме курсирует 91 беспилотный автомобиль.