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20.02.20 16:36
Последний эвакуированный из китайского Уханя покинул санаторий под Тюменью
"Сегодня из "Градостроителя" уехал последний их эвакуированных. Сейчас он находится в тюменском аэропорту "Рощино" и ждет вылета своего самолета", - сказал агентству "Интерфакс-Урал" в четверг представитель областного оперативного штаба по профилактике коронаврируса.
Он также добавил, что 21 февраля в санатории начнется дезинфекция.
5 февраля два самолета ВКС РФ доставили из Уханя, где находится эпицентр распространения коронавируса, 144 человека. Эвакуированных разместили на 14-дневный карантин в санатории "Градостроитель", где был развернут обсервационный госпиталь. Санаторий находится в 30 км от Тюмени. Среди помещенных на карантин зараженных не выявлено.
Карантин закончился 19 февраля. В этот день почти все эвакуированные покинули санаторий.
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