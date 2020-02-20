Последний эвакуированный из китайского Уханя покинул санаторий под Тюменью

20.02.20 16:36

© РИА Новости. Павел Лисицын

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Из санатория под Тюменью в четверг выехал последний постоялец, который вместе со 143 россиянами и иностранцами 5 февраля был эвакуирован в Тюменскую область из китайского Уханя в связи со вспышкой коронавируса.

"Сегодня из "Градостроителя" уехал последний их эвакуированных. Сейчас он находится в тюменском аэропорту "Рощино" и ждет вылета своего самолета", - сказал агентству "Интерфакс-Урал" в четверг представитель областного оперативного штаба по профилактике коронаврируса.

Он также добавил, что 21 февраля в санатории начнется дезинфекция.

5 февраля два самолета ВКС РФ доставили из Уханя, где находится эпицентр распространения коронавируса, 144 человека. Эвакуированных разместили на 14-дневный карантин в санатории "Градостроитель", где был развернут обсервационный госпиталь. Санаторий находится в 30 км от Тюмени. Среди помещенных на карантин зараженных не выявлено.

Карантин закончился 19 февраля. В этот день почти все эвакуированные покинули санаторий.