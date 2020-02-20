Более десяти участников ОПГ арестованы в Казани

20.02.20 16:58

© РИА Новости. Евгений Биятов

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Двенадцать членов преступной группы "Вторые горки", включая лидера ОПГ, арестованы в Казани.

"Сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД по Татарстану выявлена преступная группа из 19 жителей Казани, занимавшихся совершением тяжких и особо тяжких преступлений на территории республики. Решением суда в отношении 12 задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщается на сайте республиканского МВД в четверг.

По данным полиции, с марта 2014 по февраль 2019 года задержанные совершили 25 тяжких и особо тяжких преступлений в отношении частных предпринимателей.

Уголовное дело было возбуждено по ст. 228.1 (незаконный оборот наркотиков), ст. 222 (незаконный оборот оружия), ст. 158 (кража), ст. 163 (вымогательство), ст. 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ст. 166 (неправомерное завладение автомобилем), ст. 161 (грабеж), ст. 162 (разбой), ст. 213 (хулиганство), ст. 119 (угроза убийством") УК РФ.

"В отношении семи обвиняемых возбуждено уголовное дело по статье 209 (бандитизм) УК РФ", - подчеркивается в сообщении.

В пресс-службе МВД по Татарстану агентству Интерфакс-Поволжье" уточнили, что арестованными являются лидер группировки "Вторые Горки" Артур Кунаев и участники этой ОПГ.