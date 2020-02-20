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20.02.20 17:20

Дело о растрате около 120 млн рублей при возведении дома-долгостроя возбуждено в Кирове

© РИА Новости. Вадим Жернов
20 февраля. Interfax-Russia.ru - Следователи полиции возбудили уголовное дело против сотрудников одной из строительных фирм в Кирове.

Пресс-служба регионального УМВД сообщает в четверг, что в 2015-2017 г.г. компания заключила договоры о строительстве 16-этажного многоквартирного жилого дома на улице Современная, получив от граждан-дольщиков около 360 млн рублей.

"К назначенной дате в декабре 2016 года дом не был сдан, сроки строительства неоднократно продлевались. А с октября 2018 года работы на объекте не ведутся. Степень готовности дома составляет 58%. При этом фактические затраты, связанные со строительством, составили менее 240 млн рублей. Полицейские установили, что около 120 млн рублей руководством строительной компании потрачены на цели, не связанные со строительством дома", - говорится в сообщении.

Уголовное дело квалифицировано по ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). В офисе фирмы проводятся обыски, а полицейские просят откликнуться дольщиков этого дома.

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